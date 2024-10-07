İç Anadolu'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki

Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan İl Başkan Yardımcısı Arap Ali Cengiz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

İsrail'in, işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane ettiğine işaret eden Cengiz, "Bir yıl içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü." dedi.

Nevşehir'de, Tarık Kesekci Parkı'nda partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Muhammet Fevzi Aygün, İsrail'in, uluslararası hamilerinden yüz bularak bugüne kadar gelmiş bir suç şebekesi olduğuna dikkati çekti.

Tanrıverdi, uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini vurguladı.

İsrail'in başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını dile getiren Tanrıverdi, "77 yıllık bir işgal zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, şehit edilmiş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz." diye konuştu.

"İnsan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir."

Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini savunan Aygün, şöyle devam etti:

- Kırşehir

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cacabey Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini kaydetti.

Ünsal, "Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail’in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.