Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        İç Anadolu'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki

        Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:50 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'da AK Parti İl Başkanlıklarından İsrail'e tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta AK Parti İl Başkanlıklarınca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan İl Başkan Yardımcısı Arap Ali Cengiz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

        İsrail'in, işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane ettiğine işaret eden Cengiz, "Bir yıl içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil, İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü." dedi.

        - Sivas

        Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı olduğunu anımsattı.

        İsrail'in başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını dile getiren Tanrıverdi, "77 yıllık bir işgal zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, şehit edilmiş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz." diye konuştu.

        Tanrıverdi, uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini vurguladı.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de, Tarık Kesekci Parkı'nda partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Muhammet Fevzi Aygün, İsrail'in, uluslararası hamilerinden yüz bularak bugüne kadar gelmiş bir suç şebekesi olduğuna dikkati çekti.

        Uluslararası hiçbir kurumun bu insanlık dışı durumun durdurulması için yeterli çabayı sarf etmediğini savunan Aygün, şöyle devam etti:

        "İnsan haklarını ağzından düşürmeyen bazı Batılı devletler maalesef İsrail'i kınama cesareti bile gösterememiştir. Bugün hala uluslararası toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten son derece uzaktır. İsrail, bölgenin ortasına Batılı güçlerce bırakılmış bir bomba misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürmektedir."

        - Kırşehir

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cacabey Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini kaydetti.

        Ünsal, "Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail’in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        - Kayseri

        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Durdu Mehmet Yalçın da parti binasında yaptığı açıklamada, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini dile getirdi.

        Filistin davasını savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Yalçın, "Hiçbir şey 7 Ekim’de başlamadı. Soykırıma 7 Ekim sebep olmadı. 77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz. Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş, katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz." dedi.

        Yalçın, İsrail'in Orta Doğu'da tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti.

        - Yozgat

        AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanı Hatice Yatkın da partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını kaydetti.

        Katliamın durdurulması gerektiğini vurgulayan Yatkın, "Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        7 Ekim'den bu yana ABD'den İsrail'e dev yardım
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de kayıp kadını arama çalışmaları 13'üncü gününde
        Kırıkkale'de kayıp kadını arama çalışmaları 13'üncü gününde
        Kırıkkale'de 13 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de 13 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale ve Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edi...
        Kırıkkale ve Niğde'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edi...
        Kırıkkale'de tartıştığı nişanlısını tabancayla yaralayan kişi intihar etti
        Kırıkkale'de tartıştığı nişanlısını tabancayla yaralayan kişi intihar etti
        Kırıkkale'de kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde
        Kırıkkale'de kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde
        Kırıkkale'de 9 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Kırıkkale'de 9 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor