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        CHP Genel Başkanı Özel, Kırıkkale'de Halk Buluşması'nda konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken İsrail ve Netanyahu nasıl bize saldıracak?" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:06
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        CHP Genel Başkanı Özel, Kırıkkale'de Halk Buluşması'nda konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken İsrail ve Netanyahu nasıl bize saldıracak?" dedi.

        Bazı programlara katılmak için kente gelen Özel, Kırıkkale Belediyesi önünde düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde 47 yıl sonra CHP'nin birinci parti olması ve kazandıkları 413 belediyenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Özel, Kırıkkale'de de Ahmet Önal'ın 2 kişiden birinin oyunu alarak yüzde 50'nin üzerinde oyla seçildiğini dile getirdi.

        Önal'ın 7 ay içinde çok önemli ve başarılı işler yaptığını aktaran Özel, Kırıkkalelilerin onu sevmekte, ona güvenmekte ne kadar haklı olduklarını bir kez daha gördüğünü belirtti.

        Özel, Önal'ın bu kentin kaderini değiştirecek kadar güçlü olması, her istediğini söküp alması, yeni yatırımlar yapması ve bu kentin şaha kalkması için vatandaşların da CHP'yi iktidar yapması gerektiğini ifade etti.

        Bugüne kadar hep seslerini duyurmaya çalıştıkları emeklileri biraz önce dinlediğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

        "Ben 105 miting yaptım. Her mitingde emeklilerin sorunlarını anlattım. Biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz, AK Parti'ye oy veren emekli de biliyor. AK Parti geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emeklinin maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. TÜİK, Tayyip Bey'i üzmedi ama emekliyi üzdü. Emeklinin yıllar içinde birike birike canına okudu. Bakın hiç ellemeselerdi, dokunmasalardı, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Her hesap şaşar, Türkiye'de altın hesabı şaşmaz. Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşına 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşına 2,5 çeyrek altın alıyor."

        Özel, CHP iktidarında emeklinin ve asgari ücretlinin sıkıntılarının çözüleceğini savunarak, yerel seçimlerden önce oluşturdukları "Türkiye İttifakı"nın içerisinde sosyal, muhafazakar, milliyetçi ve Kürt demokratların olduğunu aktardı.

        Hep birlikte 31 Mart'ta yüzde 38'lik oyla 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yaptıklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin bütün demokratlarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye İttifakı'na çok daha önemli görevler, vazifeler düşüyor. Birileri 'cambaza bak' diyerek dikkati dağıtmayı, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşturmamayı, hatta ve hatta siz cambaza bakarken hala daha cebinizden para aşırmayı hesap eden bir anlayış var. 1 Ekim'de TBMM'ye çıkıp geldiler. Dediler ki 'İsrail Türkiye'ye saldıracak'. Dedik ki İsrail kim, Türkiye'ye saldırmak kim. Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken İsrail ve Netenyahu nasıl bize saldıracak? Ama bunu söyleyen ülkenin Cumhurbaşkanı, söylediği yer Meclis'in kürsüsü."

        - "Türkiye'yi yeniden güçlü bir ülke haline getireceğiz"

        Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Artık yoksulluk yerine İsrail savaşı konuşmanın, işsizlik yerine firkateynleri yarıştırmanın, bu çaresizliğin yerine 3. dünya savaşı safsatalarıyla meşgul olmanın hiçbirimize faydası yok. Bir de bunun üstüne dillerinin altındaki baklayı çıkardılar. Dediler ki 'Savunma Sanayi Fonu kurduk, o fona sizden para keseceğiz.' Eğer o yalanlarını, bu gerçek olmayan korkuyu, kışkırtmalarını ortaya çıkarmasaydık her beyannameden, birinci ve ikinci el arabadan, kredi kartı olandan, harcayandan, harcamayandan para, iliğinizi kemiğinizi yine sömüreceklerdi. Durduk, itiraz ettik ve gerçekleri ortaya çıkardık. 'Bunu geçirmeyiz, çekeceksiniz' dedik ve geriye püskürttük. Hep birlikte bu ülkeyi yeniden kurtaracağız, yeniden güçlü bir ülke haline getireceğiz."

        Ülkenin en önemli sorunlarından birinin de sığınmacı sorunu olduğunu öne süren Özel, sığınmacıların kötü dış politikanın ürünü olduğunu savundu.

        Memleketinden buraya geldiği için küçücük çocuklara, gariban insanlara düşmanlık yapmadıklarını aktaran Özel, şunları kaydetti:

        "Artık bıçak da kemiğe dayandı. Biz sığınmacıya düşman değiliz ama sığınmacı yaratan politikalara düşmanız. Atatürk'ün sözünü tutmayan, komşuda iç savaş kışkırtıcılığı yapan, komşunun toprak bütünlüğüne saygı duymayan, komşudaki devlet dışı unsurları muhatap alan, getiren, giydiren, yediren, eğiten, donatan, savaşmaya yollayan, orada huzuru kaçıran Recep Tayyip Erdoğan anlayışına ve onun yarattığı sığınmacı sorununa sonuna kadar karşıyız. Biz Beşşar Esed'le görüşeceğimizi ilan ettik. 'Ben de görüşeceğim' dedi. O günden beri oyalıyor, oyalanıyor. Esed, genel af kararı çıkardı. Sığınmacıların memleketlerine dönmesi için en uygun zaman ama maalesef Erdoğan sığınmacıların Türkiye'de kalma süresini, 3 aylık süreyi 6 aya, belli şartlarla 3 yıla çıkardı. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Artık Esed de af çıkarmışken bu çıkardığın kararnameleri, yönetmelikleri geri çekmelisin. Artık Suriyelilerin memleketine gitmesi ve bu ülkenin kaynaklarını tüketmemesi gerekmektedir."

        Özel, Halk Buluşması'ndan önce CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ı ziyaret etti, belediyede sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi, programlar basına kapalı gerçekleştirildi.

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