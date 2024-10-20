AK Parti Bahşılı İlçe Başkanlığına mevcut İlçe Başkanı Gündoğdu seçildi
AK Parti Bahşılı 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Süleyman Gündoğdu, seçildi.
AK Parti Bahşılı 8. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Süleyman Gündoğdu, seçildi.
İlçede bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongre, Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrede konuşan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Bahşılı ile ilçe kongrelerini tamamladıklarını söyledi.
Pehlivanlı, daha iyi çalışıp ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.
Tek aday olarak kongreye katılan mevcut başkan Süleyman Gündoğdu, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
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