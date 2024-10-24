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        Kırıkkale'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla yaralandı

        Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla yaraladığı kadın, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:20
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        Kırıkkale'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla yaralandı
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        Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla yaraladığı kadın, tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. (27) ile eşi K.D. arasında Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, tabancayla K.D'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacaklarından yaralanan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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