Kırıkkale'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla yaralandı
Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla yaraladığı kadın, tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla yaraladığı kadın, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen B.D. (27) ile eşi K.D. arasında Etiler Mahallesi 1125 Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, tabancayla K.D'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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