Kırıkkale'de terör operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şüpheliler, sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ ve el-Nusra'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

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