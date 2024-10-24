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        Kırıkkale'de bir otomobilin gizli bölmesinde 377 sentetik hap ele geçirdi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir otomobilin tavan kısmına yapılan gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:03
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        Kırıkkale'de bir otomobilin gizli bölmesinde 377 sentetik hap ele geçirdi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir otomobilin tavan kısmına yapılan gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, tavan kısmına yapılan gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki S.Y. (17), E.İ. (18) ve M.B'nin (20) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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