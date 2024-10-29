Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili ve Bahşılı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakeçili ve Bahşılı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Karakeçili'deki kutlamalar Kaymakam İbrahim Ergin'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

        Münir Karaloğlu Stadı'nda devam eden törende, Kaymakam Ergin ve Belediye Başkan Vekili Haydar Güney, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ergin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, tören geçidiyle sona erdi.

        - Bahşılı

        Bahşılı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törene katılanların bayramını kutlayan Kaymakam Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, öğrenci ve vatandaşlara Türk bayrağı ve Atatürk posteri dağıttı.

        Kaymakam Fidan'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu ve çeşitli gösteriler sundu.

        Tören geçidinin ardından sona eren programa, protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Karakeçili'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Karakeçili'de Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor
        Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini iki bacağından vurdu, 'yanlışlıkla ol...
        Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini iki bacağından vurdu, 'yanlışlıkla ol...
        Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kırıkkale Belediye Başkanı Önal'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kırıkkale Valisi Makas'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Kırıkkale Valisi Makas'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı