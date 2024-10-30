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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:59
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda şüpheli F.P'nin evinde yapılan aramada, 66 sentetik hap, 10 mililitre sıvı uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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