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        Kuzeninin tabancayla öldürdüğü Balışeyh Belediye Başkanı Şen'in cenazesi defnedildi

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:05
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        Kuzeninin tabancayla öldürdüğü Balışeyh Belediye Başkanı Şen'in cenazesi defnedildi
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) cenazesi toprağa verildi.

        Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Şen'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Balışeyh Merkez Camisi'ne getirildi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şen'in naaşı, Balışeyh Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Şen'in ailesi ve yakınları, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, silahlı saldırıda yaşamını yitiren Şen'in koruması Mikail Çelikkol'un (40) cenazesi de Merkez Döndü Kadın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyüne götürüldü.

        - Olay

        Şüpheli E.Ş, dün ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikail Çelikkol, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in kuzeni olan şüpheli E.Ş. tutuklanmıştı.

        31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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