Kırıkkale'de oksijen eksikliğinden balıkların ölümlerinin yaşandığı gölette düzenleme yapıldı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette, oksijen eksikliğinden kaynaklanan balık ölümleri nedeniyle düzenleme yapıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette, oksijen eksikliğinden kaynaklanan balık ölümleri nedeniyle düzenleme yapıldı.
Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerinin yaşanmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti.
Bölgeye gelen DSİ'ye ait iş makineleri, göletin su giriş çıkış sirkülasyonunu sağlamak amacıyla ikinci bir ark oluşturdu.
Bu şekilde hareket kazandırılan gölette, balıkların oksijensiz kalmayacağı belirtildi.
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