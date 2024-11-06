Kırıkkale'de oksijen eksikliğinden balıkların ölümlerinin yaşandığı gölette düzenleme yapıldı

Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerinin yaşanmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti.

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