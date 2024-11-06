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        Kırıkkale'de oksijen eksikliğinden balıkların ölümlerinin yaşandığı gölette düzenleme yapıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette, oksijen eksikliğinden kaynaklanan balık ölümleri nedeniyle düzenleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:49
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        Kırıkkale'de oksijen eksikliğinden balıkların ölümlerinin yaşandığı gölette düzenleme yapıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak üzerinde bulunan gölette, oksijen eksikliğinden kaynaklanan balık ölümleri nedeniyle düzenleme yapıldı.

        Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerinin yaşanmaması için Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ile irtibata geçti.

        Bölgeye gelen DSİ'ye ait iş makineleri, göletin su giriş çıkış sirkülasyonunu sağlamak amacıyla ikinci bir ark oluşturdu.

        Bu şekilde hareket kazandırılan gölette, balıkların oksijensiz kalmayacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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