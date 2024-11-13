Balışeyh Belediye Başkanı Şen'in öldürülmesiyle boşalan başkanlığa meclis üyesi Savaş Akyüz seçildi

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli E.Ş, 4 Kasım'da ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikail Çelikkol, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Adaletli bir seçim yapıldığını aktaran Akyüz, "Destek verenlerden Allah razı olsun. Yapılan seçimde 5 oy aldım. Arkadaşlarımın da desteğiyle belediye başkanlığını sürdüreceğim." dedi.

Akyüz, seçimin ardından belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucunun Balışeyh için hayırlı olmasını diledi.

Belediye toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Balışeyh Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 9 meclis üyesinden Akyüz ile AK Parti'li Ömer Sancak, belediye başkanlığına aday oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.