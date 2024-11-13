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        Balışeyh Belediye Başkanı Şen'in öldürülmesiyle boşalan başkanlığa meclis üyesi Savaş Akyüz seçildi

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kuzeni tarafından silahla öldürülmesinin ardından boşalan belediye başkanlığına AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Savaş Akyüz seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:38
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        Balışeyh Belediye Başkanı Şen'in öldürülmesiyle boşalan başkanlığa meclis üyesi Savaş Akyüz seçildi
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kuzeni tarafından silahla öldürülmesinin ardından boşalan belediye başkanlığına AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Savaş Akyüz seçildi.

        Belediye toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Balışeyh Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 9 meclis üyesinden Akyüz ile AK Parti'li Ömer Sancak, belediye başkanlığına aday oldu.

        Yapılan seçimde 5 oy alan Savaş Akyüz belediye başkanı seçilirken Sancak 4 oy aldı.

        Akyüz, seçimin ardından belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonucunun Balışeyh için hayırlı olmasını diledi.

        Adaletli bir seçim yapıldığını aktaran Akyüz, "Destek verenlerden Allah razı olsun. Yapılan seçimde 5 oy aldım. Arkadaşlarımın da desteğiyle belediye başkanlığını sürdüreceğim." dedi.

        - Olay

        Şüpheli E.Ş, 4 Kasım'da ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen, Mikail Çelikkol, Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya'yı (45) silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve koruması Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından gözaltına alınan Hilmi Şen'in kuzeni olan şüpheli E.Ş. tutuklanmıştı.

        31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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