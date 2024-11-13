Kırıkkale'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş 25 yıl 35 gün ve 5 yıl hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 25 yıl 35 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 18 farklı suç kaydı bulunan H.S. ile "hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 41 farklı suçtan kaydı olan H.A. yakalandı.