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        Kırıkkale'de alev alan kamyon devrildi

        Kırıkkale'de tekerleği fırlayan ve sürtünmenin etkisiyle alev alan kamyon yol kenarına devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:43 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:43
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        Kırıkkale'de alev alan kamyon devrildi
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        Kırıkkale'de tekerleği fırlayan ve sürtünmenin etkisiyle alev alan kamyon yol kenarına devrildi.

        R.Y. (58) idaresindeki 06 DT 2202 plakalı kamyonun, Kırıkkale-Konya kara yolunda sağ ön tekerleği fırladı ve araç sürtünmenin etkisiyle alev aldı.

        Yol kenarına devrilen kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücünün yara almadığı olayda kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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