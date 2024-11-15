Kırıkkale'de alev alan kamyon devrildi
Kırıkkale'de tekerleği fırlayan ve sürtünmenin etkisiyle alev alan kamyon yol kenarına devrildi.
Kırıkkale'de tekerleği fırlayan ve sürtünmenin etkisiyle alev alan kamyon yol kenarına devrildi.
R.Y. (58) idaresindeki 06 DT 2202 plakalı kamyonun, Kırıkkale-Konya kara yolunda sağ ön tekerleği fırladı ve araç sürtünmenin etkisiyle alev aldı.
Yol kenarına devrilen kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücünün yara almadığı olayda kamyon kullanılamaz hale geldi.
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