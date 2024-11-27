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        Karakeçili'de jandarma ekipleri kedi ve köpekler için sokaklara mama bıraktı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından havaların soğumasıyla sokaklarda uygun yerlere kedi ve köpekler için mama bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:42
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        Karakeçili'de jandarma ekipleri kedi ve köpekler için sokaklara mama bıraktı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından havaların soğumasıyla sokaklarda uygun yerlere kedi ve köpekler için mama bırakıldı.

        Kaymakamlık koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, havaların soğuması ve kar yağışıyla yiyecek sıkıntısı çeken kedi ve köpekler için belirlenen noktalara mama koydu.

        Jandarmanın faaliyetinin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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