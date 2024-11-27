Karakeçili'de jandarma ekipleri kedi ve köpekler için sokaklara mama bıraktı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde jandarma ekipleri tarafından havaların soğumasıyla sokaklarda uygun yerlere kedi ve köpekler için mama bırakıldı.

Kaymakamlık koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, havaların soğuması ve kar yağışıyla yiyecek sıkıntısı çeken kedi ve köpekler için belirlenen noktalara mama koydu.