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        Kırıkkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:33
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        Kırıkkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        M.U. (40) idaresindeki 35 BLH 292 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Çorum kara yolu Hacıobası köyü yakınlarında egzoz kısmından yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.

        Otobüste bulunan 17 kişi, yara almadan kurtuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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