Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıkavurgalı köyünde devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı ve bitkin halde bir şahin buldu.

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