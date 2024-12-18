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        Kırıkkale'de 1 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:36
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        Kırıkkale'de 1 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre S.Ü, Çalılıöz Mahallesi'nde tartıştığı İ.S'yi tabancayla yaralayarak kaçtı.

        İ.S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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