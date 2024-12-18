Kırıkkale'de 1 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre S.Ü, Çalılıöz Mahallesi'nde tartıştığı İ.S'yi tabancayla yaralayarak kaçtı.

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