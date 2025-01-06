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        Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli daha tutuklandı

        Kırıkkale'nin Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 zanlı daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 21:33 Güncelleme: 06.01.2025 - 21:33
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        Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli daha tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 zanlı daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Y, B.G. ve H.İ, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle, biri de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında daha önce de M.G, A.Ş, T.D. ve E.C.D. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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