Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 şüpheli daha tutuklandı

Kırıkkale'nin Keskin Belediyesinde zimmet iddiasıyla yürütülen soruşturmada 3 zanlı daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.