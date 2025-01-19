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        Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve başka bir araca çarpan 15 yaşındaki minibüs sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 20:35 Güncelleme: 19.01.2025 - 20:45
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        Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve başka bir araca çarpan 15 yaşındaki minibüs sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Polis ekipleri, Yenimahalle Hasan Polatkan Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri 03 HB 585 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan 15 yaşındaki minibüs sürücüsü F.G. araçla kaçmaya başladı. Sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi.

        Kovalamaca sırasında Cemal Gürsel Caddesi'nde minibüsün çarptığı Ahmet A. idaresindeki 06 ETL 493 plakalı hafif ticari araç devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ahmet A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi yakınlarında kaçan aracı durduran ekipler, sürücü F.G. ve araçtaki M.O'yu (12) işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken minibüs ise otoparka çekildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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