Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi yakınlarında kaçan aracı durduran ekipler, sürücü F.G. ve araçtaki M.O'yu (12) işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürürken minibüs ise otoparka çekildi.

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve başka bir araca çarpan 15 yaşındaki minibüs sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

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