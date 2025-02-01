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        Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:44
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        Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Burak Yumurtacı (31) idaresindeki 19 AEV 396 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Çorum kara yolunda 112 Acil Çağrı Merkezi yakınında Cevdet Aktepe'nin (59) kullandığı 18 AG 507 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, sürücü Aktepe ile aynı araçtaki Ergül Aktepe'nin (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Yumurtacı ve aynı araçtaki Cengiz Yıldırım (52), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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