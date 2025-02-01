Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Burak Yumurtacı (31) idaresindeki 19 AEV 396 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Çorum kara yolunda 112 Acil Çağrı Merkezi yakınında Cevdet Aktepe'nin (59) kullandığı 18 AG 507 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Aktepe ile aynı araçtaki Ergül Aktepe'nin (55) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Yumurtacı ve aynı araçtaki Cengiz Yıldırım (52), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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