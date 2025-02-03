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        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:26
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        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan P.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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