Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda Yahşihan ilçesinde "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu (22) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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