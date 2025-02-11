Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, O.S.G. ve M.Z.Ö'nün üzerinde sentetik kannabinoid üretiminde kullanılan 10,42 gram fubinaca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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