Kırıkkale'de evde çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi yaralandı

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, evin ahşap zemininin çökmesi sonucu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer B. (67) Kaletepe Mahallesi 999. Sokak'taki müstakil evinde oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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