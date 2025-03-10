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        Kırıkkale'de evde çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi ve yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 23:00 Güncelleme: 10.03.2025 - 23:00
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        Kırıkkale'de evde çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi ve yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Ömer B. (67) Kaletepe Mahallesi 999. Sokak'taki müstakil evinde oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Evdeki alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, evin ahşap zemininin çökmesi sonucu hafif yaralandı.

        İtfaiye eri ve dumandan etkilenen Ömer B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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