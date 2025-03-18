Kırıkkale'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karakeçili Atatürk ve Türk Büyükleri Parkı'nda düzenlenen törende, Kaymakam İbrahim Ergin ve Belediye Başkan Vekili Seyfi Türkdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Törenin ardından Kaymakam Ergin ve beraberindekiler, 15 Temmuz Şehidi Alparslan Yazıcı'nın ailesi ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

- Bahşılı

Bahşılı Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ardından Karaahmetli köyündeki şehitlik ziyaret edildi.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.