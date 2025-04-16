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        Bahşılı'da şehit ve gazilerin anısına fidan dikildi

        Bahşılı Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce şehit ve gazilerin anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:23 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:30
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        Bahşılı'da şehit ve gazilerin anısına fidan dikildi
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        Bahşılı Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce şehit ve gazilerin anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaymakam Fidan Bozkır, Karaahmetli Şehitliği'nde düzenlenen etkinlikte, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ve gazilerin adını taşıyacak fidanların büyüyerek yaşayacağını belirtti.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte dikin fidanlara şehit ve gazilerin isimleri verildi.

        Ayrıca, eş zamanlı olarak Küçük Sarıkaya köyü Aile Mezarlığı ve ilçe merkezindeki mesire alanında da fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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