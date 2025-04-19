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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kırıkkale'de partisinin kongresinde konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:05
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kırıkkale'de partisinin kongresinde konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

        Arıkan, partisince İl Kültür ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milli görüş anlayışıyla iktidara geldiklerinde Kırıkkale'yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını söyledi.

        Bunu yapmanın zor olmadığını belirten Arıkan, "Bu şehirde tarıma önem verir, çiftçiyi destekler, sanayi yatırımlarını yaparsanız, Kırıkkale'de konuştuğumuz sorunların hepsi hallolacaktır. Bunlar yapılınca gençlerimiz, umudu Kırıkkale'nin dışında değil, bu şehirde arayacaktır." diye konuştu.

        Arıkan, Gazze’de çok büyük bir zulüm yaşandığına dikkati çekerek, her konuda sesi çıkan yöneticilerin sesinin bu konuda çıkmadığını öne sürerek, şöyle devam etti:

        "Gazze'de katil İsrail'in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya maalesef niyeti yok. Ülkemiz, bölge ülkeler ve dünya sessiz. Mazlumların feryadı diplomasi masalarında yok sayılıyor. Kadın ve çocukların gördüğü zulüm, sent hesaplarıyla örtülüyor. Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor. Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

        Partiye katılanlara rozetlerinin takıldığı kongrede, mevcut başkan Veysel Kutluca, yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığı’na seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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