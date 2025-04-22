Kırıkkale'de Makarna Şöleni Yemek Yarışması düzenlendi

Atatürk Ortaokulu'nun da mansiyon ödülüne layık görüldüğü yarışmada, dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirmede, yarışmayı 75. Yıl Ortaokulu birinci, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Sulakyurt Şehit Kerim Arslan Ortaokulu ise üçüncü tamamladı.

Okul müdürü Eren Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin önemine vurgu yapmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kırıkkale Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Makarna Şöleni Yemek Yarışması gerçekleştirildi.

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