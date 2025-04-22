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        Kırıkkale'de Makarna Şöleni Yemek Yarışması düzenlendi

        Kırıkkale Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Makarna Şöleni Yemek Yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:25 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:27
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        Kırıkkale'de Makarna Şöleni Yemek Yarışması düzenlendi
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        Kırıkkale Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Makarna Şöleni Yemek Yarışması gerçekleştirildi.

        Okulun bahçesinde kentteki 15 ortaokulu öğrencisinin yarıştığı şölene, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Müdür Yardımcısı Hamza Akgün, şube müdürleri ve davetliler katıldı.

        Okul müdürü Eren Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin önemine vurgu yapmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Jüri üyelerince yapılan değerlendirmede, yarışmayı 75. Yıl Ortaokulu birinci, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Sulakyurt Şehit Kerim Arslan Ortaokulu ise üçüncü tamamladı.

        Atatürk Ortaokulu'nun da mansiyon ödülüne layık görüldüğü yarışmada, dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

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