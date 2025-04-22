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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:09 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:15
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre, Yenimahalle 247. Sokak'ta H.M.E. ile H.D. (43), Ş.D. (25) ve E.Y. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında H.M.E. tabancayla omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Yaralı H.M.E, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavgayla ilgili H.D, Ş.D. ve E.Y. ile olayın ardından bir tabanca ve tüfeği sakladıkları belirlenen T.Y. ve M.S.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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