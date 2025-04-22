Kırıkkale'de beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 19 kişinin dolandırıldıklarını beyan ederek Tüketici Hakem Heyetine başvurmaları ve şikayette bulunmaları üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin internet üzerinden "Beyaz eşya yetkili servis" ilanıyla vatandaşların buzdolabı, çamaşır makinesi ve kombi gibi elektronik eşyalarını tamir bahanesiyle iş yerine götürerek, içindeki orijinal parçaların yerine arızalı parçalar taktığı, tamiri yapılmayan cihazları da müştekiye getirdiği, akabinde de telefonlarını açmadığı belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen zanlılar Z.G. (24) ve A.D.Ş. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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