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        Bahşılı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:32
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        Bahşılı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, çeşitli gösterilerin sergilendiği törende, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Törene, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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