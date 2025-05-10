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        Kırıkkale Belediyesinden kadın çalışanlarına "Anneler Günü" sürprizi

        Kırıkkale Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadın personele sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:40
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        Kırıkkale Belediyesinden kadın çalışanlarına "Anneler Günü" sürprizi
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        Kırıkkale Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan kadın personele sürpriz yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli kadın personeller, "ağaçlandırma çalışması" bahanesiyle alana davet edildi.

        Kadınlar, alana geldiklerinde meydandaki LED ekranda, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlilerinin çocuklarıyla hazırladığı Anneler Günü mesajıyla karşılaştı.

        Ekranda çocuklarının kendileri için söylediği duygusal mesajları izleyen kadınlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Bu sırada meydana gelen çocuklar, annelerine çiçek hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bu kentte her şey bir planla yürür ama sevgiyle güzelleşir. Sizler hem bu belediyenin hem de evlatlarınızın direğisiniz. Biz sadece mesai arkadaşınız değil, sizi anlayan, sizi gören bir aileniziz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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