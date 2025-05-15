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        Yahşihan'da toplum sağlığını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:24
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        Yahşihan'da toplum sağlığını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı
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        KIRIKKALE-Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplum sağlığını teşvik etmek ve obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İlçede "Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinleri, hafta boyunca düzenlenen programlarda sürdü.

        Etkinlikler kapsamında, uzman sağlık personelleri tarafından çeşitli yaş gruplarına yönelik beslenme, fiziksel aktivite ve kronik hastalıkların önlenmesi gibi konularda bilgilendirici eğitimler verildi.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, yaptığı açıklamada, hareketli yaşam tarzının ve toplumun bilinçlendirilmesinin, obeziteyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurguladı.

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