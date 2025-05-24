Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri yıl sonu defilesi düzenlendi

Konuşmaların ardından öğrenciler, kendi diktikleri elbise, nişan ve gelinlik tasarımlarını sergiledi.

Erden, katkı sağlayan sektör temsilcilerine de teşekkür etti.

Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Kemal Erden, öğrencilerin okulda aldıkları teorik ve pratik eğitimin hayata geçmesinde sektör işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

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