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        Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri yıl sonu defilesi düzenlendi

        Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl sonu defilesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:56
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        Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri yıl sonu defilesi düzenlendi
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        Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl sonu defilesi gerçekleştirdi.

        Okulun spor salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan okul müdürü Kemal Erden, öğrencilerin okulda aldıkları teorik ve pratik eğitimin hayata geçmesinde sektör işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

        Erden, katkı sağlayan sektör temsilcilerine de teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, kendi diktikleri elbise, nişan ve gelinlik tasarımlarını sergiledi.

        Defilenin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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