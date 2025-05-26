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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırıkkale'de İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanan Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:01 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:17
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırıkkale'de İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katıldı
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yoğunlaştırılmış yabancı dil programı uygulanan Şehit Bekir Ferhat Kaya İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen İngilizce ve Türk Kültürü Programı'na katıldı.

        Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda öğrenciler, İngilizce ve Türkçe olarak çeşitli gösteriler sundu, şarkı ve ilahiler seslendirdi.

        Bakan Yardımcısı Yılmaz, gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak özellikle çocukların yabancı dil öğrenirken dinleme, konuşma, anlama ve yazma becerilerini almalarını arzu ettiklerini söyledi.

        Bugün buradaki öğrencilerin bu becerileri çok güzel bir şekilde sergilediklerine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Ortaokul düzeyinde bir yabancı dil öğrenmek ve en önemlisi de 'Bir yabancı dili öğrenemiyorum.' gibi algıyı yıkmak kolay değil. Ülkemizde yıllardır yabancı dil öğretiminde arzu ettiğimiz noktada olmadığımızı görüyoruz. Son dönemlerde öncelikle ana dilimiz Türkçenin daha güzel öğretilmesi ve kültürel değerlerimizi çocuklarımıza müfredatın içerisinde beceri temelli olarak bilginin kazandırılması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bakanımızın öncülüğünde bu anlamda önemli adımlar atıldı."

        Yılmaz, hem önceki dönemlerde hem de şu anda yabancı dille ilgili çalışmalar yapıldığını anlattı.

        Yabancı Dil Platformu'nun hazırlanarak çocukların dijital mecralarda bir yabancı dili 4 temel beceri üzerinden öğrenmesi ve çeşitli etkinliklerle göstermesini önemsediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Şu anda 600'e yakın imam hatip ortaokulunda 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada 8-10 saat arasında 3 yıl boyunca yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi verilebilmekte. Öncelikle bir yabancı dili öğretiyorsanız öğretmenin onu konuşması gerekir. Öğretmenimiz sınıfa adımını atar atmaz öğrettiği dili en güzel şekilde konuşmalı ve çocuk o dili öğrenmelidir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek bu yavrularımız, ortaokul düzeyinde birkaç dili birlikte öğrenerek, hazırlık sınıflarındaki yabancı dil programlarını da yoğunlaştırıp 4 temel beceriyi esas alacak şekilde verilmesiyle gelecekte daha büyük işlere imza atacaklar. Artık Türkiye'miz dünya lideri bir ülke olarak Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bunları gerçekleştirmekte."

        Vali Mehmet Makas ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in de konuşma yaptığı program, fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

        Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırıkkale Valiliğini de ziyaret ederek, Vali Makas'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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