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        Bahşılı'da vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye, Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile TEMA Vakfı İlçe Temsilciliğince 2 bin fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:42
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        Bahşılı'da vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye, Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile TEMA Vakfı İlçe Temsilciliğince 2 bin fidan dağıtıldı.

        Belediye önünde düzenlenen törende, 2 bin mavi selvi, çam, kestane ve ceviz fidanı halka verildi.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, burada yaptığı açıklamada, belediye, Bahşılı Kültür Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği ile TEMA Vakfı tarafından temin edilen fidanları vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

        İlçe sakinlerinin bahçelerinde ve arsalarında bu fidanların yeşereceğini dile getiren Bişkin, "İlçede ilaçlama, ot biçme, asfalt yama, altyapıyla ilgili çalışma başlattık. Çalışmalarımız sürüyor. İlginiz için teşekkür ederiz. Bahşılı her zaman yeşil kalacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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