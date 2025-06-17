Kırıkkale'de öğrenciler atık malzemelerden yapılan tornetlerle yarıştı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç) yarışında, ilk ve ortaokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yapılan tornetlerle mücadele etti.

Karakeçili Atatürk Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmeni Şifa Gül Ülger tarafından organize edilen yarış, Yeşilevler Mahallesi Kemal Tekinalp Caddesi'ne oluşturulan pistte yapıldı.

Yarışmaya katılan 35 öğrenci, yarışı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Birinci olan Umut Yalçın'a, Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan tarafından bisiklet hediye edildi. Dereceye giren diğer öğrencilere protokol üyelerince çeşitli hediyeler verilirken, yarışmaya katılan bütün öğrencilere de madalya takıldı.

Programın ardından öğrencilere ve katılımcılara, Kaymakamlık tarafından dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.

Teknoloji ve tasarım öğretmeni Ülger, 1990'lı yılların oyuncağının geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapıldığını söyledi.

Ülger, Aile Yılı kapsamında ailelerin de çocuklarına tornet yapımında yardımcı olduğunu dile getirdi.