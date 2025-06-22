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        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı evin duvarı yıkıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, otomobilin çarptığı evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:32
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        Kırıkkale'de otomobilin çarptığı evin duvarı yıkıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, otomobilin çarptığı evde hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 71 AEB 741 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Doğanay Mahallesi'nde refüje çarparak yol kenarındaki depo olarak kullanılan eve çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, evin duvarı yıkıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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