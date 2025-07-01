Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gökhan C. idaresindeki 45 ZF 454 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Satılmış K'nin kullandığı 40 KF 987 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorkundaki arpa yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsün sürücüsü ile yolcular Döne Ü, Naciye G. ve Muhammet Deniz K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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