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        Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:08
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        Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Gökhan C. idaresindeki 45 ZF 454 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda Satılmış K'nin kullandığı 40 KF 987 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorkundaki arpa yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüsün sürücüsü ile yolcular Döne Ü, Naciye G. ve Muhammet Deniz K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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