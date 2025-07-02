Karakeçili'de 1267 kişinin boy ve kilosu ölçüldü

Kampanya kapsamında Karakeçili Toplum Sağlığı Merkezince okullarda, camilerde parklarda, halk pazarında, tüm resmi kurumlarda ve ilçeye bağlı Akkoşan ile Sulubük köylerinde 1267 kişinin boy ve kilo ölçümü yapılarak, vatandaşlara bilgi verildi.

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