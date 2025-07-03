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        Kırıkkale'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:49
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        Kırıkkale'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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