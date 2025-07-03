Kırıkkale'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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