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        Kırıkkale'de iki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince merkez ve Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonda 1079 kök kenevir, 200 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:18 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:18
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        Kırıkkale'de iki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince merkez ve Keskin ilçesinde düzenlenen operasyonda 1079 kök kenevir, 200 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, merkez Yuva Mahallesi'nde A.Ş. (46) ve H.Ş'ye (21) ait evin bahçesinde arama yaptı.

        Bahçede 1053 kök kenevir bitkisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Ekipler, Keskin ilçesinde H.S. (58), S.Y. (45) ve R.S'ye (20) ait evlerin bahçesinde yaptığı aramada ise 200 gram kubar esrar, 26 kök kenevir ve 1 hassas terazi buldu.

        İki operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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