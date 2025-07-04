Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de iddialaşma sonucu köprüden ırmağa atlayan genç kayboldu

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de iddialaşma sonucu köprüden ırmağa atlayan genç kayboldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak'a atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu.

        Alınan bilgiye göre, 4 arkadaş Kırıkkale'den Ankara'ya gittikleri sırada Irmak Köyü'nün Virajlar mevkisinde mola verdi.

        Daha sonra kendi aralarında iddialaşan arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet Kanbur (29), Kızılırmak üzerinde bulunan köprüden suya atladı.

        Yanında bulunan arkadaşı S.C.Y. (16) tarafından suya atladığı anlar kayda alınan Kanbur, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Bir süre Kanbur'u arayan ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 7 yangın kontrol altında
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Lüks cipler kundaklandı
        Lüks cipler kundaklandı
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de iki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de iki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Karakeçili'de 1267 kişinin boy ve kilosu ölçüldü
        Karakeçili'de 1267 kişinin boy ve kilosu ölçüldü
        Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı