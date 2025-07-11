Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali sona erdi

Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali tamamlandı.

Vali Mehmet Makas, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmada herkesin kazandığını söyledi.

Yarışmaya katılanları ve dereceye girenleri tebrik eden Makas, "PTT'yi bir dünya markası haline getiren, devlet kurumunun özel sektörde ne şekilde yarışacağını tüm dünyaya ispatlayan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve PTT AŞ Genel Müdürümüz Hakan Gülten ile ekibine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Türkiye sizinle Türk'ün çağında ve Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye gidecektir." diye konuştu.

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten de destekleri ve ev sahipliği için Vali Makas'a teşekkür etti.

Kırıkkale'de olmaktan keyif aldıklarını dile getiren Gülten, "Sporcularımızı zorlayan bir sıcak oldu. Zorluklara ve sıcağa rağmen PTT'nin postacı ve emanetçi kültürüne destek verdikleri için yarışmacılara da teşekkür ediyorum." dedi.