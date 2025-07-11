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        Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali sona erdi

        Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:24
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        Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali sona erdi
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        Kırıkkale'de düzenlenen 2025 Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali tamamlandı.

        Vali Mehmet Makas, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmada herkesin kazandığını söyledi.

        Yarışmaya katılanları ve dereceye girenleri tebrik eden Makas, "PTT'yi bir dünya markası haline getiren, devlet kurumunun özel sektörde ne şekilde yarışacağını tüm dünyaya ispatlayan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ve PTT AŞ Genel Müdürümüz Hakan Gülten ile ekibine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Türkiye sizinle Türk'ün çağında ve Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye gidecektir." diye konuştu.

        PTT AŞ Genel Müdürü Gülten de destekleri ve ev sahipliği için Vali Makas'a teşekkür etti.

        Kırıkkale'de olmaktan keyif aldıklarını dile getiren Gülten, "Sporcularımızı zorlayan bir sıcak oldu. Zorluklara ve sıcağa rağmen PTT'nin postacı ve emanetçi kültürüne destek verdikleri için yarışmacılara da teşekkür ediyorum." dedi.

        Yarışmada, kadınlar bireyselde İzmir'den Gülşen Çerçi birinci, Ankara'dan Fatma Temel ikinci, Bursa'dan Tuğba Ayhan üçüncü oldu.

        Erkeklerde ise birinciliği Diyarbakır'dan Erdal Acu, ikinciliği İzmir'den Barış Çankır, üçüncülüğü de Trabzon'dan Kadir Öztürk elde etti.

        Kadınlar takım halinde ise İzmir birincilik, PTT Genel Müdürlüğü ikincilik, Bursa üçüncülük kazandı.

        Erkeklerde ise takım birinciliğini Siirt, ikinciliği Trabzon, üçüncülüğü de Diyarbakır aldı.

        Tören, dereceye giren yarışmacı ve takımlara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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