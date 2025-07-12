Bahşılı'da barakada çıkan yangın söndürüldü
Bahşılı ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahşılı ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, R.Ö'ye ait Doğanay Mahallesi Çayırevleri mevkisindeki barakada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında baraka kullanılmaz hale geldi.
R.Ö, ev eşyaları, çapa makinesi, 2 el hızarı ve traktörün römork tekerinin yandığını belirtti.
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