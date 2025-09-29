Habertürk
        Kırıkkale Haberleri

Bahşılı 1. GastroFest Festivali sona erdi

        Bahşılı 1. GastroFest Festivali sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:15 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:24
        Bahşılı 1. GastroFest festivali, Zara konseri ile sona erdi.

        Mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde konuşan Vali Mehmet Makas, festivalin birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını dileyerek, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır ve İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Vali Makas ile beraberindekiler, festival alanında bulunan stantları ziyaret etti.

        Festival, sanatçı Zara'nın konseri ile sona erdi.

        Festivale, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

