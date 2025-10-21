Habertürk
        Kırıkkale'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 21.10.2025 - 20:54
        Kırıkkale'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        S.Y. idaresindeki 06 EJJ 741 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Altı Caddesi'nde, Ç.D'nin kullandığı İl Jandarma Komutanlığına ait 71 JAA 142 plakalı minibüsü solladığı sırada, karşı şeritten gelen E.D. yönetimindeki 71 ADH 882 plakalı otomobil ile jandarmanın aracına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

