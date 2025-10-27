Kırıkkale'de havaya ateş eden ve polise mukavemette bulunan 24 kişiye adli işlem

Daha sonra olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede, 4 tabanca, 4 şarjör ve 32 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.