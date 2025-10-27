Kırıkkale'de havaya ateş eden ve polise mukavemette bulunan 24 kişiye adli işlem
Kırıkkale'de alkollü eğlence sırasında havaya ateş ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 24 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ahılı Caddesi Ömerli mevkisinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Havaya ateş edildiğini belirleyen polisler ile eğlenceye katılanlar arasında arbede yaşandı.
Daha sonra olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede, 4 tabanca, 4 şarjör ve 32 fişek ele geçirildi.
Olay yerindeki çalışmaların ardından polis merkezine götürülen 24 şüpheli hakkında, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı.
