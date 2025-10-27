Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de havaya ateş eden ve polise mukavemette bulunan 24 kişiye adli işlem

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:43
        
        Kırıkkale'de alkollü eğlence sırasında havaya ateş ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 24 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ahılı Caddesi Ömerli mevkisinde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Havaya ateş edildiğini belirleyen polisler ile eğlenceye katılanlar arasında arbede yaşandı.

        Daha sonra olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgede yapılan incelemede, 4 tabanca, 4 şarjör ve 32 fişek ele geçirildi.

        Olay yerindeki çalışmaların ardından polis merkezine götürülen 24 şüpheli hakkında, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "görevli memura mukavemet" ve "mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

