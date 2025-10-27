Karakeçili Kaymakamı Mert, görevine başladı
Karakeçili Kaymakamlığına atanan Yasin Mert, görevine başladı.
Kaymakam Mert, gelenek ve göreneklerine bağlı bir insan olarak Konya'daki görevinin ardından Karakeçili'ye atanmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Karakeçili'nin tarihi bir ilçe olduğunu ifade eden Mert, ilçeye en güzel hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.
