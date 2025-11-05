Kırıkkale'de eski belde belediye başkanı "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alındı
Kırıkkale'de merkeze bağlı Hacılar beldesinin eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 3 zanlı "zimmet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Eski Hacılar Belde Belediye Başkanı M.K. ile belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve muhasebeci H.H.D'ye "zimmet" suçlamasıyla gözaltı işlemi uygulandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
